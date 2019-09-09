قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنّ هناك حلول مرتقبة لمشكلة الأراضي الصناعية قريبا جدا، لافتا إلى أنّ الوزارة تنسق مع مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة على مدار الـ6 أشهر الماضية للخروج بحلول لهذا القطاع.

وأوضح معيط خلال كلمته على هامش مؤتمر يورومني أنّ عملية توفير الأراضي الصناعية كان تحديا أمام الحكومة، وتستهدف إتاحة قائمة بالأراضي على موقع إلكتروني تكون متاحة للمستثمرين للاطلاع عليها.

وأكد وزير المالية أنّه جار إشراك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لوضع حلول لتلك المشكلة، كاشفا عن الإعلان عن القائمة خلال أيام.