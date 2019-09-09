أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم، عن تشكيل اللجنة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته، ضمن استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد (2019 - 2022 )، وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على تضافر جهود جميع القطاعات والإدارات المختلفة للقضاء على الفساد بكافة أشكاله ومكافحة كافة السلوكيات التى تدعمه.

من جانبها، عقدت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاجتماع الأول للجنة وذلك برئاستها، وبحضور كافة أعضاء اللجنة والتى تضم" الدكتور سامي عبد الرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور على عبدالعليم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية، ومصطفى حسن وشوكت صابر أمناء الجامعة المساعدين،وسيد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأمانة العامة بالمستشفيات الجامعية، وعبدالعليم على رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، وأسامة السيد منسق الجامعة باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

وفى سياق متصل، استعرضت الدكتورة مها غانم المحاور الرئيسية لتحقيق الاستراتيجية والتى شملت على " خطة تدريب للعاملين بالجهاز الإدارى وفقا لمتطلبات التطوير، وتفعيل نظام التدقيق والرقابة الداخلية، تحديث قاعدة البيانات والذى يتضمن أيضاً تحديث موقع الجامعة الإليكتروني، وتحديث البنية التحتية بكافة الكليات والوحدات والذى يشمل عمليات الصيانة التى تمت والقائمة بالفعل وعمل حصر لها، وتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإليكتروني لتشمل كافة الخدمات التى تقدمها الجامعة، وتطوير منظومة تقييم أداء الخدمات المقدمة للجمهور، وتفعيل مدونات سلوك الموظفين، وإعداد وتنظيم مبادرات توعوية لمكافحة الفساد ، تحديث التشريعات واللوائح المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة، وتفعيل الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي" .

وقررت اللجنة عقد اجتماع دوري يوم الاثنين الأخير من كل شهر، وذلك على أن تشكيل لجان فرعية بكل كلية ومعهد ووحدة ترفع تقريرها بشكل دوري للجنة العليا .