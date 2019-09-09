كشف البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة عن جدول الفعاليات الفنية اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر، على مسارح الدولة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، إضافة إلى مواعيد العروض وأسعار التذاكر، والتي جاءت كما يلي:

مسرحية المتفائل

يعرض "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة، بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، عن رواية "كانديد" للكاتب فولتير، وإعداد وإخراج إسلام أمام.

ويبدأ العرض في تمام الساعة التاسعة مساء يوميًا عدا الأربعاء، وأسعار التذاكر 30، 50، 70، 100 جنيه.

مسرحية حمام الست

يقام العرض المسرحي "حمام الست" على مسرح بيرم التونسي في الشاطبي بالإسكندرية، بطولة ندى بسيوني، محمد عز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، تأليف وإخراج جمال ياقوت.

يبدأ العرض في تمام الساعة التاسعة مساء يوميًا عدا الأربعاء، وأسعار التذاكر 25، 50، 70، 100 جنيه.