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صرف 10 شهور مكافأة للعامل المتوفي في حادث علي باب شركته بالاسماعيلية

صرف 10 شهور مكافأة للعامل المتوفي في حادث علي باب شركته بالاسماعيلية

إدارة الشيخ زويد التعليمية تستعد للعام الدراسي الجديد بحركة ترقيات

إدارة الشيخ زويد التعليمية تستعد للعام الدراسي الجديد بحركة ترقيات

تراجع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه ويسجل 16.53 للشراء

تراجع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه ويسجل 16.53 للشراء

تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد بجامعة أسيوط

تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد بجامعة أسيوط

الأرصاد: انخفاض نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة

الأرصاد: انخفاض نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة

صور.. ثقافة جنوب سيناء تقدم أنشطة وبرامج تثقيفية وفنية للأطفال والشباب

صور.. ثقافة جنوب سيناء تقدم أنشطة وبرامج تثقيفية وفنية للأطفال والشباب

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"الهوستيل" وجهة الشباب للإقامة وتعلم اللغات.. والليلة بـ«80 جنيه»

"الهوستيل" وجهة الشباب للإقامة وتعلم اللغات.. والليلة بـ«80 جنيه»

مدينة "ملاهي" داخل محل قديم.. "كيدز بارك" عزبة النخل

مدينة "ملاهي" داخل محل قديم.. "كيدز بارك" عزبة النخل

أكل بيتي "تنزاني" من إيدين "زيتون": اتعلمت الجدعنة من المصريين

أكل بيتي "تنزاني" من إيدين "زيتون": اتعلمت الجدعنة من المصريين

أدى لاختناق 16 طفلا في عين الصيرة.. كلور حمامات السباحة يسبب السرطان

أدى لاختناق 16 طفلا في عين الصيرة.. كلور حمامات السباحة يسبب السرطان

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن وظائف بنظام التعاقد.. إليك الشروط

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن وظائف بنظام التعاقد.. إليك الشروط

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