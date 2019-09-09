أعلنت إدارة مهرجان زيورخ السينمائي، منح الفنانة الأمريكية كريستين ستيوارت جائزة العين الذهبية في الدورة الـ15 من المهرجان، التي تنطلق في الفترة من 26 سبتمبر الحالي حتى 6 أكتوبر المقبل، وفقا لخبر نشره موقع مجلة "فارايتي".

ويعرض المهرجان فيلمها الأحدث Seberg إخرج بيندكت آندروز، الذي عرض للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، وتجسد "ستيوارت" خلال الفيلم شخصية الممثلة الأمريكية وأيقونة الموجة الجديدة في السينما الفرنسية جين سيبيرج، ومن المقرر حضور بطلة الفيلم ومخرجه العرض الأول له في المهرجان.

وأصدر مديرا المهرجان، نادجا شيلدكنشت وكارل سبوري، بيانا جاء فيه: "رغم إمكانية مشاركتها في الأفلام الشهيرة بعد سلسلة (توايلايت)، إلا أنّ ستيوارت اختارت باستمرار الأفلام المستقلة ذات الطابع الفني، لقد نجحت في تحقيق التوازن الصعب بين التيار الرئيسي والأعمال الفنية بطريقة مثالية، مع تصويرها الشجاع لجين سيبيرج، أثبتت مرة أخرى أنّها واحدة من أكثر الممثلات تنوعا في جيلنا".