ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، الاستعدادات التي تجريها مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تكليف أجهزة المتابعة والتفتيش للمرور الدوري على المدارس ورصد أي معوقات موجودة لسرعة حلها، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة مستمرة، مبينا أن هناك متابعة دورية لها بمختلف الإدارات التعليمية للانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

ووجه محافظ الجيزة، خلال الاجتماع، مديريتي التموين والصحة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز لشن حملات على المطاعم والمحلات المجاورة للمدارس والتأكد من سلامه الأطعمة والمنتجات المعروضة حفاظاً على صحة الطلاب المترددين على تلك المطاعم، مؤكداً غلق أي منشأة تعرض منتجات غير صالحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وطالب محافظ القاهرة، أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب، بإقامة معارض لبيع مستلزمات المدارس من حقائب وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بمراكز الشباب للتسهيل على المواطنين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وكلف "راشد"، بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية من الأثاثات وأعمال الصيانة بالمدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة أي مخلفات أو قمامة من محيط المدارس ومراجعة الأسوار والمباني الملاصقة للمدارس للتأكد من سلامتها الإنشائية، إضافة إلى مراجعة أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء وأسوار الكباري والإبلاغ الفوري لتلاشي حدوث أي معوقات.

يُذكر أنَّ محافظة الجيزة قد أفتتحت 6معارض لمستلزمات المدارس حيث أفتتح المحافظ، أول أمس، معرض عودة المدارس بالمنيب، وتفقد أروقة المعرض والمنتجات المعروضة من حيث الجودة والأسعار المعلنة.