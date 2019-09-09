تشهد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غدا الثلاثاء، حفل تخرج الدفعة الثانية من الدبلومة المهنية في مجال مواجه تعاطي المخدرات بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وتعد أول دبلومة جامعية متخصصة في مجال علاج الإدمان، وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط، ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعت وستكرم وزيرة التضامن الخرجين وتسلمهم شهادات التخرج وذلك بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة.

كما ستفتتح وزيرة التضامن، مقر دائم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة هدفه توعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات، إلى جانب الرد على استفساراتهم حول خطورة مشكلة الإدمان وتقديم المشورة لهم من خلال متخصصين.

وسيحضر اللقاء، كل من محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب.