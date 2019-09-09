5 أهداف لمؤتمر دار الإفتاء السنوي الخامس.. تعرف عليها

أعلنت دار الافتاء حالة الطوارئ استعدادا للمؤتمر السنوي العالمي الذي تقديمه الدار بالتعاون مع الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في نسخته الخامسة والذي سيكون تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي".
وتقيم دار الإفتاء، المؤتمر منتصف الشهر المقبل، وتحديدا يومي الثلاثاء والأربعاء 15-16 أكتوبر.
وحددت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 5 أهداف للمؤتمر نشرتها عبر الصفحة الرسمية للمؤتمر، وتشمل ما يلي:
- إبراز الريادة المصرية وتجربتها في العيش المشترك والتسامح الفقهي، وتجديد النظر إلى الخلاف الفقهي ليكون بداية حل للمشكلات المعاصرة بدلًا من أن يكون جزءًا منها
- تحديد الأصول الحضارية والاتجاهات المعاصرة للتعامل مع مسائل الخلاف وقضاياه، وتنشيط التعارف بين العاملين في المجال الإفتائي على اختلاف مذاهبهم
- الخروج بمبادرات إفتائية رسمية تدعم الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، وإعلان وثيقة "التسامح الفقهي والإفتائي"
- إعلان آلية لإفادة مؤسسات المجتمع المدني للاستثمار من الخلاف الفقهي في مجال حقوق الإنسان وكل المجالات الاجتماعية والإنسانية
- تطوير طائفة من الأفكار التي تتبنى إنشاء برامج إعلامية ونشاطات اجتماعية يتشارك فيها علماء المذاهب المختلفة تكون مرشدة لأتباع هذه المذاهب وداعمة للتسامح.