5 أهداف لمؤتمر دار الإفتاء السنوي الخامس.. تعرف عليها

أعلنت دار الافتاء حالة الطوارئ استعدادا للمؤتمر السنوي العالمي الذي تقديمه الدار بالتعاون مع الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في نسخته الخامسة والذي سيكون تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي".

وتقيم دار الإفتاء، المؤتمر منتصف الشهر المقبل، وتحديدا يومي الثلاثاء والأربعاء 15-16 أكتوبر.

وحددت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 5 أهداف للمؤتمر نشرتها عبر الصفحة الرسمية للمؤتمر، وتشمل ما يلي: