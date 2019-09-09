قالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، إنه قد تمت الاجتماعات صباح اليوم في وزارة الخارجية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وكانت في أجواء أخوية بحكم العلاقات القديمة مع الشعب المصري الشقيق، وقد تم الاتفاق على استمرار التعاون في كافة المجالات، وتفعيل كل اللجان المشتركة واللجان الفنية بين البلدين.

وأضافت وزيرة الخارجية، خلال كلمتها في مؤتمر مع سامح شكري وزير الخارجية، أن الشعبين المصري والسوداني أشقاء مهما اختلفت السياسات، لهذا كانت المحادثات إيجابية ونتمنى أن يستمر التعاون بين البلدين.