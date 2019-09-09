قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن مصر ترى فيما حققه الشعب السوداني من تغيير مثل يحتذى به من أجل توفير الظروف السياسية الملائمة للانطلاق ووضع إطار جديد للعمل بما يحقق طموحات الشعب السوداني والاستقرار بالمنطقة والحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها لتخدم مصالح الشعب وتضيغ سياسيتها مع أشقائها بما يحقق المصالح المشتركة وتدعيم السلم والاستقرار والأمن.

وأضاف شكري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين نظيرته السودانية أسماء محمد عبدالله، والمنعقد في الخرطوم، أن مصر لن تدخر جهدا في استمرار التواصل، "وتوافقنا مع الوزيرة على تدعيم كافة آليات العمل المشترك وتفعيل اللجان القطعية، ودعوت الوزيرة لزيارة القاهرة في أقرب فرصة ممكنة، لاستئناف مسار التشاور السياسي في ما بين البلدين، فكلما زاد هذا التواصل كلما استشرفنا مجالات جديدة من التعاون واستطعنا أن نضع رؤية مشتركة وأطر تنفيذية حتى يكون هذا التعاون ملموس وله واقعه على شعبي البلدين بشكل مباشر، وإزالة أي عقبات تواجه رغبتنا المشتركة في دعم العلاقات".