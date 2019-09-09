أحيت الفنانة إنجي المقدم عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ذكرى وفاة والدها الـ21، ونشرت صورا جمعتهما سويا.

وكتبت المقدم: "النهارده سنوية أبويا الـ21، واحد وعشرين سنة عدت وعمره ما غاب عن بالي يوم، عاش عمره كله مصدر بهجة وحنية لناس كتير".

وتابعت: "كان راجل لذيذ وفرفوش وجدع وطيب ومحب للناس وللحياة، له مواقف كتير وذكريات حلوة كتير مع كل صغير وكبير دخل حياته، فخورة إنّي بنته وفخورة إنّي واخدة منه شوية حاجات، الفاتحة والدعاء".

وعلق عدد من أصدقاء المقدم على الصورة، بينهم الفنانة هيدي كرم، قائلة" تعيشي وتفتكري يا حبيبتي"، بينما علقت الفنانة آيتن عامر: "الله يرحمه ويغفر له".