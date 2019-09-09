استقبل اليوم، اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، بمكتبه اللواء خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي، مع بدء اليوم الثاني للتدريب العملي لمواجهة الأزمات والكوارث بمطروح " صقر51 ".

حضر التدريب المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة مطروح، واللواء محمد محمود أنيس، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمقدم هيثم عبد الهادي، المستشار العسكري بالمحافظة، ورؤساء المدن ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية بمطروح.

واستعرض التدريب أعمال مناورة مواجهة أزمة ومدى جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بمطروح، للتعامل مع الحدث والتعاون فيما ببنها، ومنها سناريو وقوع زلزال بقوة 5.8 بمقياس ريختر، وانهيار أرضي بمدينة الحمام واعتداء تخريبي على خط السكة الحديد وغيرها.

ويهدف التدريب الوقوف على مدى جاهزية جميع الأجهزة والتنسيق فيما بينها لحماية الأرواح وتقليل حجم الخسائر المتوقعة مع استغلال جميع الإمكانيات المتاحة والمحددة وتحركها وفقا للتوقيتات الزمنية وحالة المعدات والأجهزة، وتلافى جميع القصور والسلبيات المتوقعة والإسراع بحلول مناسبة، مع مدى الحاجة إلى التنسيقيات الخارجية وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتوفرة دون إهدارها وكيفية التعامل معها في ظل التعاون مع الجهات المحيطة.

من ناحية أخرى كرم محافظ مطروح وقائد قوات الدفاع الشعبي عدد من أسر شهداء ومصابي عمليات القوات المسلحة، من بينهم أسرة الشهيد النقيب طه سعد ساطور وأسرة الشهيد الرائد محمد نجا سعد وتكريم المجند تامر جابر مصاب عمليات القوات المسلحة في سيناء، كما جرى تكريم الطالبة مريم حسن عبد الحليم لإلقائها قصيدة شهر عن الشهيد، وذلك على هامش التدريب العملي لمواجهة الأزمات والكوارث بمطروح صقر 51.