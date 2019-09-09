إمتى نلبس شتوي؟.. الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الثقيلة

مع دخول شهر سبتمبر تبدأ نسمات الهواء البارد الانتشار في الجو، ويفكر البعض "متى نرتدي الملابس الثقيلة"، ويجيب عن السؤال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، قائلا إنّ أقل درجة حرارة ليلا لا تقل عن 24 درجة مئوية، وهذا لا يعتبر سبب كاف لارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أو حتى الخريفية.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية لـ"الوطن": "لم ندخل حتى الآن فصل الخريف للتفكير في تغيير الملابس، وما زالت درجات الحرارة مرتفعة قليلا، ويمكن التفكير في تلك الخطوة بعد نهاية الشهر الحالي، وبعد التأكد من درجات الحرارة"، لافتا إلى أنّ انخفاض نسبة الرطوبة نحو 15%، ما ساعد على الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية صباح اليوم أنّ درجات الحرارة تتراوح بين 33 و34 درجة على القاهرة، كما شهدت تحسنا في جنوب البلاد حيث وصلت الحرارة في أسوان إلى 39 درجة بعد تجاوزها 40 في الأيام السابقة.