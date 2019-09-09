اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطن، مؤكداً اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي المهام وما يوفره من فرص عمل.

كما وجه الرئيس السيسي، بتعزيز موارد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للأنشطة الجارية بالجهاز؛ والتي تتمثل أبرزها في حشد المزيد من التمويل من الجهات المانحة، والانتهاء من صياغة القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز فيما يتصل بتنمية المشروعات وريادة الأعمال، فضلاً عن المشاركة في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب إقامة 13 مجمع صناعي في مختلف محافظات الجمهورية لتغطية العديد المجالات، بالإضافة إلى تعظيم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وكذا النهوض بالصناعات اليدوية والتراثية على مستوى المحافظات وتسويق منتجاتها من خلال المعارض.

كما عرضت الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ملخص أداء الجهاز خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 30 يونيو 2019، وجرى ضخ قروض بقيمة 2.8 مليار جنيه لتمويل 111 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت بدورها 175 ألف فرصة عمل، فضلاً عن ضخ منح بتمويل 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 34 فرصة عمل.

واستعرضت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مساهمة الجهاز في الاقتصاد القومي خلال عام 2018، أسهم بنسبة 1.1% في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نسبة 1.4% مساهمة في العمالة، فضلاً عن المساهمة بنسبة 18.2% في إتاحة فرص عمل جديدة.