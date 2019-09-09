شدد نضال الطعاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، اليوم، على أهمية إعادة العلاقات بين الأردن وسوريا الى ما كانت عليه قبل إندلاع الأزمة السورية في عام 2011 وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين.

وأكد -خلال لقاء أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالقائم بألاعمال السوري في المملكة شفيق ديوب- "أهمية العلاقات التاريخية والتجارية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية إعادتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة السورية عام 2011".

وأكد الطعاني، "ضرورة تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتحديدا الاقتصادية منها، وحل القضايا العالقة، ولاسيما الرسوم المفروضة على الشاحنات الاردنية التي تدخل الاراضي السورية وملف المياه ونقل البضائع".

وشدد على "أهمية استمرارية فتح الحدود بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن ان نكون بعيدين عن سورية، ولا يمكن أن تكون سورية بعيدة عنا".

من جهته، دعا ديوب، إلى "تفعيل اللجان المشتركة لمصلحة البلدين الشقيقين، وتبادل الزيارات وتشكيل لجان مشتركة لبحث ملف اللاجئين السوريين في المملكة"، معربا عن "تقديره لدور الأردن بمنع تسلل الإرهابيين لسورية وتحمله عواقب اللجوء السوري، ما شكل ضغطا على بنيته التحتية والمياه والطاقة وغيرها".

وأشار إلى أن "بلاده اتخذت كل الإجراءات لعودة اللاجئين السوريين لأراضيها"، كما أكد على "حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الأردن وإعادتها إلى ما كانت عليه"، وفي ختام اللقاء وجه ديوب "الدعوة إلى مجلس النواب ولجنته الخارجية لزيارة سوريا".

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدّر عمّان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون سوري.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، دعا رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في عمان في مارس الماضي.

والأردن بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا عقب اندلاع النزاع السوري عام 2011، وكان البلدان أعادا فتح معبر "جابر- نصيب" الحدودي الرئيسي بينهما في 15 أكتوبر الماضي بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه.