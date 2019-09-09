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الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بنتائج الانتخابات الروسية في القرم

الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بنتائج الانتخابات الروسية في القرم

الأردن والإمارات تبحثان التعاون العسكري

الأردن والإمارات تبحثان التعاون العسكري

"النقل العام" تطالب بتحسين خدمات المستشفى.. والهيئة: وفرنا احتياجاتها

"النقل العام" تطالب بتحسين خدمات المستشفى.. والهيئة: وفرنا احتياجاتها

دبلوماسي سابق يوضح أهمية زيارة "شكري" للسودان

دبلوماسي سابق يوضح أهمية زيارة "شكري" للسودان

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