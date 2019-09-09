كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التنسيق بين وزارة الإسكان، ومحافظة الجيزة، لإعداد تصور للاستغلال الأمثل للوحدات السكنية التي تم بناؤها في أرض مطار إمبابة.

وشدد رئيس الوزراء، في اجتماع حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولي الجهات المعنية، على أهمية تحديد مشروعات التطوير بالمحافظة التي سيتم استغلال الوحدات السكنية بأرض مطار إمبابة في تعويض المضارين من أعمال التطوير بها، سواء بمنطقة إمبابة، أو تطوير شارع ترسا، أو جزيرة الوراق، أو مثلث بشتيل.

وأشار إلى أن أي وحدات متبقية، سيتم بيعها، واستغلال عائد البيع في مشروعات التطوير والتنمية.

وطلب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن يكون هناك حصرا دقيقا للوحدات التي ستتم إزالتها، وعدد الغرف بكل وحدة، مشيرا إلى أن الدولة في كل مشروعات التطوير التي بدأتها خلال الفترة الماضية تُعوض المُضارين، سواء ماديا، أو بوحدة بديلة.

وتابع: "الآن لدينا وحدات جاهزة في أرض مطار إمبابة، وعلينا البدء على الفور في استكمال أعمال التطوير بالمناطق المحددة."