حذّرالدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، المسئولين من الإدلاء بأي تصريحات إلا بموافقة كتابية منه، مع حذر فرض أى رسوم مالية إلا بعد موافقة وزير التنمية المحلية، وتصديق مجلس الوزراء عليها، تنفيذاً للتعليمات.

كما حذر من جمع أي مبالغ مالية بالمدارس تحت أي مسمى منعاً للمسائلة القانونية، مع مراعاة عدم تدخل مجلس الأمناء في شئون المدرسة مع الاحتفاظ بحقهم في التقدم بأى شكوى أو مقترح إلى مدير المدرسة أو الإدارة التعليمية المختصة أو مدير المديرية.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن برفع درجة الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2019/ 2020 بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وإزالة الأكشاك المخالفة والإشغالات من أمام بوابات المدارس، والمجاورة لأسوار المدارس، ونقل المرخص منها إلى مكان بديل، مع تكثيف المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها قبيل بدء العام الدراسى الجديد، وتوفير الكتب المدرسية، ورفع مستوى النظافة والتجميل، كما كلف وكيل وزارة التربية والتعليم، بسد العجز في المدارس، وبخاصةً في المناطق الريفية والمتطرفة، وتوفير الكتب المدرسية، والانتهاء من وضع خطة المناهج.

وكلف طه رؤساء المراكز والمدن بمتابعة تجميل ودهان واجهات المباني المطلة على الميادين والشوارع الرئيسية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بمجلس المحافظين رقم (5)، ضمن خطة الدولة للحفاظ على الشكل الحضاريّ والذوق العام لجميع المباني بكافة المحافظات، من خلال طلاء واجهات المباني والعمارات السكنية، التي تكون واجهتها من الطوب الأحمر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنه في حال عدم الطلاء ستطبق الغرامات والعقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام؛ لطلاء واجهات عماراتهم بألوان محددة، على أن تُدهن واجهات المنازل باللون "البيج"، والنوافذ والفتحات باللون البني، ومن لا يلتزم منهم تقطع عنهم المرافق، لافتا إلى أنه بخصوص المنازل الجديدة لن يعتمد شهادات صلاحية الإشغالات للمبنى الجديد إلا بعد طلاؤه، مشدداً أنه يجرى تنفيذ شارعين بحد أدنى في كل مدينة.

وشدد بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل وبحيرة البرلس، مؤكداً على محاسبة المقصرين ومصادرة معدات المقاول وإثباته بالمحضر شريك المتعدٍ على الأراضي الزراعية ببيانات دقيقة، وضرورة تنفيذ الإزالة من المهد، مع حصر جميع أراضي الدولة التابعة لجهات الولاية المختلفة من خلال بيانات مدققة وحمايتها ومنع أى تعدٍ عليها، كما كلف بتضافر جميع أجهزة المحافظة، وتكثيف الرقابة والمتابعة على الأسواق، وإقامة منافذ وشوادر بيع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الاثنين، جلسة المجلس التنفيذي الشهري للمحافظة رقم (7)، بديوان عام المحافظة، بأمانة سر اللواء محمد بنداري، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات، بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.