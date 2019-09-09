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أمانة حزب الحرية المصرى تناقش استعدادات خوض "المحليات" و"الشيوخ"

أمانة حزب الحرية المصرى تناقش استعدادات خوض "المحليات" و"الشيوخ"

صور.. شقيقان وراء إحياء أبطال "ألف ليلة وليلة" لكن "بنكهة مصرية"

صور.. شقيقان وراء إحياء أبطال "ألف ليلة وليلة" لكن "بنكهة مصرية"

مقتل 7 مدنيين في غارة جوية استهدفت متشددين وسط أفغانستان

مقتل 7 مدنيين في غارة جوية استهدفت متشددين وسط أفغانستان

الاتصالات: نستهدف وصول سرعة الإنترنت إلى 20 ميجابيت/ثانية بنهاية العام

الاتصالات: نستهدف وصول سرعة الإنترنت إلى 20 ميجابيت/ثانية بنهاية العام

الموافقة على إقامة وحدات صحية لخدمة الأهالي في كفر الشيخ  

الموافقة على إقامة وحدات صحية لخدمة الأهالي في كفر الشيخ  

13 توصية في ختام الملتقى الدولي للتضامن مع سوريا ضد الحصار الاقتصادي

13 توصية في ختام الملتقى الدولي للتضامن مع سوريا ضد الحصار الاقتصادي

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شهود عيان بحريق "وكالة البلح": تفادينا كارثة كانت ستقضي على المنطقة

شهود عيان بحريق "وكالة البلح": تفادينا كارثة كانت ستقضي على المنطقة

"نثق بالجيش.. نثق بالسيسي" يتصدر تويتر.. ومغردون: "فخورين بيك يا فندم"

"نثق بالجيش.. نثق بالسيسي" يتصدر تويتر.. ومغردون: "فخورين بيك يا فندم"

شروط وتفاصيل الحصول على قرض شراء السيارة في 9 بنوك

شروط وتفاصيل الحصول على قرض شراء السيارة في 9 بنوك

في عشق بلاد الدهب.. "عبدالوهاب" ترجم الإنجيل والتوراه للغة النوبية

في عشق بلاد الدهب.. "عبدالوهاب" ترجم الإنجيل والتوراه للغة النوبية

طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الحكومة

طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الحكومة

تصل لـ80 مترا.. شروط وتفاصيل حجز قطعة أرض لبناء مقابر في الجيزة

تصل لـ80 مترا.. شروط وتفاصيل حجز قطعة أرض لبناء مقابر في الجيزة

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