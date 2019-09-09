أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة البحيرة، برئاسة المستشار حسن إبراهيم وعضوية المستشارين شوقي الصالحي وسمير عوف رئيسا الاستئناف، اليوم، فوز المستشار حامد عيساوي، رئيس النادى الحالي، بالتزكية، برئاسة النادي في التجديد الكلي، بعد غلق باب الترشح اليوم.

كما أعلنت اللجنة فوز كل من المستشار محمد الشرقاوي عن مقعد المتقاعدين والمستشارين محمد قنطوش، وأحمد سلام ومحمد صالح وأحمد الجندي وطارق زيدان عن مقاعد القضاة، وأحمدالطحان وهشام عبدالرازق وأحمد المقرحي ومحمد سكيكر وفؤاد المدبولي عن مقاعد النيابة العامة، وذلك بالتزكية.

وكانت اللجنة قررت فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الكلي لأعضاء مجلس الإدارة على سبعة عشر مقعدا، مقعد الرئيس ومقعد للمستشارين اللذين اكتمل عطاؤهم وخمسة مقاعد للمستشارين وخمسة مقاعد للقضاة وخمسة مقاعد لأعضاء النيابة العامة.

كما قررت استكمال الإجراءات علي مقاعد المستشارين لاختيار خمسة من بين كل من المستشارين خالد عيسي وأيمن كريم وصبري جعفر وهشام الشريف وإكرامي يوسف وعلي أبو الوفا، على أن تجرى الانتخابات في حال إجرائها 1/11/201.