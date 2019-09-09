قال المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن من يعمل في قنوات الجماعة الإرهابية يتم إخضاعه لنظام "السخرة".

وأضاف "أبوهاشم" خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي والمذاع على فضائية "صدي البلد"، أن الجهات المعنية هناك تقوم بإطعام أعضاء الجماعة مقابل العمل دون تلقيهم لراتب جزاء عملهم بالقنوات، موضحا أنه الجماعة توفر لمؤيديها إقامة كاملة في فندق "تاتانك" في تركيا مع توفير تذاكر طيران لهم "إقامة كاملة في الفندق والعدد كان كبير في الفندق، كان فيه منهم 95% من الإخوان و5% اللي عايزين يصدروهم كواجهة مدنية وكلهم جم لتركيا بأموال التنظيم".

وأكد القيادي الإخواني المنشق أن الجماعة أرادت منه حلف اليمين والبيعة لقيادتهم "البيعة تعني أنك متقدرش تتصرف لا في شأن خاص أو عام إلا بإذن منهم"، مشيرا إلى أن أحد الأعضاء المنشقين والعائدين إلى مصر قال له "لما بتحلف اليمين بتقعد زيك زي الكرسي.. جماد ويحركوه زي ما هما عايزين ومفيش عقل ولا مخ".

وتابع: "فيه برنامج بيقضي على كبرياء وكرامة وطموح كل من ينضم إليهم، والقاضي أيمن الورداني الذي انشق عنهم كان يعمل طباخا لديهم ويطبخ لهم".