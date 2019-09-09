قال المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الإرهابي أحمد حسن الشرقاوي دخل في مشادة عنيفة مع الإرهابي الإخواني وليد شرابي، وأوقفوا الأول عن العمل بعد تعليمات الأخير التي صدرت ضده.

وأضاف "أبوهاشم" خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي والمذاع على فضائية "صدي البلد"، أن الإرهابي أحمد حسن الشرقاوي قد أخبره بأن المخابرات الإيرانية تبحث عن كل المعارضين للنظام المصري، موضحا أن "الشرقاوي" قد أخبره بأن المعارضين للنظام المصري سيلتقون بالمرشد الإيراني ورئيس الدولة.

وأكد القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا أن الإرهابية "أيات عرابي" هي عميلة لأجهزة الاستخبارات الأجنبية "أيات مشغلة معاها فريق كامل لكتابه المقالات.. هي متعرفش تكتب المصطلحات وترفع وتنصب وتجر.. وده الكلام اللي قاله الشرقاوي عليها".

وأكد أنه قد شعر بالأمان فور عودته لمصر: "لما ركبت طيارة مصر للطيران من تركيا حسيت بالأمان"، مثنيا عما حدث في مصر من تطور كبير لحق بمصر في نواحي عده لمسها كافة القطاعات المصرية، ووجه رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: "مفيش كلمة قالوها عن الرئيس صحيحة، والله يدافع عن الذين آمنوا".