شاركت جامعة المنيا في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار بمناسبة "اليوم العالمي لمحو الأمية لعام 2019" بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وممثلي وزارات الدفاع والصحة والتضامن والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف والأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث يحتفل العالم بذلك اليوم لتذكير المجتمع الدولي بأهمية القرائية للأفراد والمجتمعات، وتأكيد الحاجة إلى تكثيف الجهود المبذولة نحو الوصول إلى مجتمعات أكثر إلماما بمهارات القراءة والكتابة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة مثلها في الاحتفالية الدكتور بليغ حمدي أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد والمنسق العام لمشروع محو الأمية بالجامعة، وذلك خلال عرضه لتجربة الجامعة والجهود والخدمات التعليمية والفعاليات التي تقدمها الجامعة لمواطني محافظة المنيا بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، وكان آخرها استهداف قرية "ههيا"، والتي تعد أحد القرى المحرومة من التعليم والخدمات المختلفة، بعد فتح الجامعة لفصول لتعليم القراءة والكتابة للأهالي في منازلهم ودور العبادة لمدة شهر كامل، نتج عنه تقدم أكثر من 500 دارس ودارسة لاجتيازاختبارات الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتجاوزت نسب النجاح بها إلى 65%.

وأوضح الدكتور بليغ حمدي، أستاذ المناهج، أن الجامعة نظمت سلسلة من الندوات التعريفية لطلابها بمشروع محو الأمية في عدد من كليات الجامعة بالتعاون مع فرع هيئة تعليم الكبار، لشرح كيفية اشتراك طلاب الجامعة بالمشروع، والإجابة عن كل استفسارات الطلاب بخصوص المشروع.