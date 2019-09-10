خبير شؤوون أوروبية: هناك حرب سياسية بين الحكومة والمعارضة في بريطانيا

قال خالد مصطفى، خبير الشؤون الأوروبية، إنه من الطبيعي أن ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث، حسب البرتوكولات الملكية، لا تستطيع أن ترفض قرارا من مجلس اللوردات، إلا إذا تم توجيه النصيحة لها من رئيس الوزراء، موضحا أنه كان هناك توافق ضمني بين جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، وعدد من أعضاء الحكومة أن يتركوا أمر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يذهب إلى المجلس الاستشاري للملكة.

وأضاف "مصطفى"، خلال حواره في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الملكة إليزابيث وافقت بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر دون اتفاق، رغم معارضة الحكومة. وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى بالبرلمان البريطاني.

وأكد خبير الشؤون الأوروبية ، أن جونسون قال بعد قرار الملكة أن كل ما يحدث من المعارضة داخل البرلمان لا يخشاه، موضحًا أن هناك حالة من الحرب الأهلية السياسية بين الحكومة والمعارضة في بريطانيا.