تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط عدد من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، في حملة على الصيدليات بمدينة الغردقة.

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر إخطار من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط المدعو وليد س ر مقيم– أول الغردقة " دائرة قسم أول الغردقة " وتم ضبط { عدد 106 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية مخالفاً بذلك القانون رقم 127 /1955 الخاص بشأن مزاولة مهنة الصيادلة والقانون رقم 48 /1941 المعدل بالقانون رقم 281/1994 بشأن قمع الغش والتدليس والسلع منتهية الصلاحية.

وفي إطار نفس الحملة تم ضبط صيدلي بحوزته "عدد 197 عبوة مستحضرات تجميل زيوت طبية وزيوت عطرية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تفيد مشروعية حيازتها وغير مسجلة بوزارة الصحة" مخالفا بذلك القانون 281/1994 بشأن قمع الغش والتدليس والسلع منتهية الصلاحية.

حُررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت جهات التحقيق.