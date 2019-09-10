علّق الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على قرار الوزارة بقبول الأطفال من سن 5 سنوات فأكثر في كل المدارس الرسمية للغات.

وقال حجازي، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوزارة تضع الأولوية لتعليم الطفولة المبكرة في ظل نظام التعليم الجديد، مشيرا إلى أن مرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية لا تقبل الأطفال في سن أكبر من 6 سنوات.

وتابع، "الطفل اللي عندي حاليا لو عنده 5 سنين فأكثر لو متاخدش هذا العام مش هينضم خالص للمدارس الرسمية للغات"، مشيرا إلى أن أولياء الأمور كانوا يضغطون على الوزارة للحصول على تأشيرات لقبول الطلاب فوق كثافة المدرسة.