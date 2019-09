ذكرت الشرطة الهولندية إن ضابط شرطة هولندي أطلق النار على طفليه الصغيرين وقتل نفسه في منزل بمدينة دوردريخت، مساء الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ميريام سلوت إن الشرطي المتهم يبلغ من العمر 34 عامًا، وكان أطلق النار على زوجته البالغة من العمر 28 عامًا وأصابها بجروح خطيرة، وقتل طفليه اللذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا، وفقا لـ"إندبندنت".

Onderzoek naar het schietincident in #Dordrecht is in volle gang. Daarbij kwamen vanavond 3 mensen om. Een vierde slachtoffer raakte zwaar gewond. Forensische opsporing onderzoekt de sporen in de woning pic.twitter.com/eE4fDBQlE9