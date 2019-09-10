كشفت وزارة الداخلية السورية عن جريمة مروعة حدثت في ريف العاصمة السورية دمشق، بعد أن تم العثور على جثة فتاة شابة بالعقد الثاني من العمر في خندق ترابي.

وكانت الجثة مدفونة حديثا في خندق ترابي في حي متطرف من أحياء مدينة دوما. وبعد التأكد من الجثة والكشف عليها، تبين أنها تعود لفتاة شابة مجهولة الهوية في العقد الثاني من عمرها، حيث وضعت في الخندق وتم لفها بأكياس بلاستيكية وسجادة، والجثة محترقة بالكامل وعلى عنقها سلك كهربائي، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت الوزارة أنه من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات عن الجثة، تمكنت السلطات من القبض على زوجة والد الفتاة، والتي اعترفت بإقدامها على قتل المجني عليها بالاشتراك مع شقيقة الأخيرة وتم القاء القبض عليها أيضا.

وأكدت مصادر أن الجريمة وقعت في منطقة التل، إلا أنه تم نقل الجثة إلى مدينة دوما ودفنها في أحد الخنادق الترابية.

واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المتهمتين، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.