عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة، بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة.

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات بمدينة أكتوبر الجديدة

ووجه الوزير بتقسيم المنطقة الصناعية (المرحلة العاجلة) بمدينة أكتوبر الجديدة، إلى مناطق للمصانع والصناعات الكبيرة، ومناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومراعاة تصميم الطرق والمرافق بكل منطقة بما يتلاءم مع متطلباتها، وضرورة وضع نماذج محددة للورش الصناعية يتم الالتزام بها، كما فى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان.

وقال الجزار: جرى إنهاء وتسليم 35688 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وجارٍ تنفيذ 35136 وحدة أخرى بالمشروع، وجارٍ تنفيذ 4236 وحدة بمشروع "سكن مصر".

وأضاف المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة: تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بمشروع استكمال الطريق شمال الواحة بطول 3.5 كم، وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، وجارٍ تنفيذ أعمال القطع وحفر الخزان الأرضي بمشروع ترفيق المرحلة العاجلة من المنطقة الصناعية بمساحة 1100 فدان، واستكمال الطريق شمال الواحة بطول 13.5 كم، بينما بلغت نسبة تنفيذ مشروع ازدواج طريق المطار واستكمال طريق شمال الواحة بطول 4 كم، إلى 25 %.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جرى البدء في تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحي بربوة أكتوبر، بطاقة 105 آلاف م3/يوم مرحلة أولى، وتوسعات مستقبلية تصل إلى 210 آلاف م3/يوم، وجرى التسليم الابتدائي لمحطة رافع المياه ابني بيتك 6، بطاقة 85 ألف م3/يوم، وجارٍ تنفيذ محطة رافع الصرف وخط طرد لمشروع (1783 عمارة) إسكان اجتماعي، بمنطقة الـ800 فدان، بطاقة حالية 55 ألف م3/يوم، وتوسعات مستقبلية 85 ألف م3/يوم لتصبح الطاقة الكلية للمحطة 140 ألف م3/يوم، كما جرى إطلاق التيار الكهربائي بمحطة كهرباء ربوة أكتوبر، بقدرة إجمالية 160 ميجا فولت أمبير.