قال الدكتور محمد مجدي أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بجامعة الأزهر، أنّ فكرة الخلافة التي تزعمتها الجماعات المتطرفة ما هي إلا إثارة لمشاعر المسلمين وكسب تعاطفهم لتحقيق أغراضهم الخاصة.

وأوضح مجدي خلال فعاليات ندوة "مفهوم الخلاقة"، التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات الدورة التأهيلية التي تعقدها المنظمة للوافدين، أنّ ما أريق من دماء باسم الخلافة في العصر الحديث أكثر مما أريق في الصراع العربي مع العدو الصهيوني.

وأضاف أستاذ العقيدة أنّ اليوم لكل قطر من الأقطار حاكم يدير شؤونه، والشعب وحده صاحب الحقِّ في اختيار الحاكم الذي يراعي مصالح الوطن ويحافظ علي مقدساته وأراضيه وإدارة شؤونه، ومن الواجب طاعة ولاة الأمر في المعروف، فبالطاعة تستقيم أمور الأمة ويحدث الأمن والاستقرار ويأمن الناس من الفتنة، وعدم الطاعة يؤدي لضياع البلاد وقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض.

وأكد مجدي في ختام الندوة أنّ الإسلام دين ودولة يراعي مصالح الناس جميعا، ويساوي بين المسلمين وغيرهم في حقوق المواطنة.