مكرم لـ"الوطن": يجب توحيد سلطة محاسبة الإعلاميين للقضاء على فوضى التحقيق

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يجب توحيد سلطة المحاسبة والعقاب في مخالفات الإعلاميين، بغرض القضاء على فوضى التحقيق معهم.

وتابع مكرم في حواره مع "الوطن" والذى نشر اليوم قائلا: "أرى أن سلطة العقاب لابد أن تكون سلطة واحدة، تترفع عن الانتقام، وما أخشى منه هذا التسابق نحو العقاب (الحقْ قبل المجلس طلّع قرار، وزايِد فيه على المجلس، فلو قال وقف البرنامج أسبوعين، إحنا نوقف 6 شهور)، وفي النهاية يحدث نوع من الفوضى والبلبلة، وبالتالي يجب أن تكون سلطة العقاب محددة في يد واحدة ليسهل حساب هذه السلطة، ولنمنع هذا السباق الدعائي على عقاب الناس، وإصدار قرارات متسرعة لا معنى لها، لكن يكون من حق أى من الجهات أن توصي ولكن من يقرر سلطة المنع يجب أن يكون المجلس الأعلى".

وأضاف رئيس الأعلى للإعلام، أن المجلس يحيل الصحفي أو الإعلامي المخالف لنقابته المختصة لتتصرف. وواصل كلامه موضحا بقوله: "لكن هناك فرق بين أن يحيل المجلس الواقعة للنقابة موثقة بالكامل والإدانة محددة بأسباب وحيثيات واضحة وبين أن الوضع برمته يذهب للنقابة، ونعلم أزمة النقابات الحقيقية في أن أعضاء المجالس مقيدون بإرضاء أصوات الناخبين، وغالباً بسبب هذا الوضع تعجز كثير من النقابات على أن تقوِّم الكثير من الأخطاء داخلها".