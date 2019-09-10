المشدد 5 سنوات لعاطل شرع في قتل زميله لخلاف على "ساقطة"

قضت محكمة جنايات بنها، بمعاقبة عاطل شرع في قتل زميله في كفر شكر، للخلاف على إحدى ساقطة لقضاء سهرة حمراء معها بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عادل علي ماهر هلال، وخالد علي إبراهيم بحضور أحمد عفت فوده وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات.

كان العميد أنور حشيش مأمور، مركز كفر شكر، تلقى إشارة من المستشفى بوصول "ن ر ن" عاطل مصابا بعد طعنات في حالة خطرة.

أخطر مدير الامن فانتقل العميد خالد المحمدي مفتش المباحث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل زميل المجنى عليه نشبت بينهما مشاجرة، بسبب الخلاف على قضاء سهرة حمراء مع إحدى الساقطات فقام المتهم بطعن المجنى عليه بمطواه.

وفي أحد الأكمنة تمكن المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر من القبض على المتهم ويدعى " ج م "، واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح وأحيل للنيابة، فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.