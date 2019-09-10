اقترح حزب الوفد على وزارة التجارة والصناعة، إنشاء الهيئة العامة للتنمية المستدامة على أن تكون هيئه مدنية مستقلة، تواكبا مع المتغيرات الحالية التي يواجهها العالم.

وطالب المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة الصناعة والتجارة بالحزب، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بتأسيس الهيئة العامة للتنمية المستدامة، من منطلق تحسين مناخ الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من الموارد بما لا يهدر حق الأجيال القادمة.

وأوضح قوطة أهمية أن تكون الهيئة شريك أساسي في تفعيل الأهداف المعلنة للتنمية المستدامة، توافقا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، لما له من فائدة للاقتصاد المصري حاليا، وحفاظا على الثروات للأجيال المقبلة.

وتمثل أهداف التنمية المستدامة جدول أعمال شامل، وهي تعالج الأسباب الجذرية للفقر وتوحدنا معا لإحداث تغيير إيجابي لكل من البشر والكوكب.