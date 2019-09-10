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أفراح زملكاوية بالكأس 27

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أديب الصايدي يتعاقد على إخراج سيت كوم مصري لرمضان 2020

أديب الصايدي يتعاقد على إخراج سيت كوم مصري لرمضان 2020

تعيين عثمان عبدالعال رئيسا لجامعة الزقازيق

تعيين عثمان عبدالعال رئيسا لجامعة الزقازيق

لبنان: نأمل استئناف أمريكا وساطتها لترسيم الحدود مع إسرائيل

لبنان: نأمل استئناف أمريكا وساطتها لترسيم الحدود مع إسرائيل

فضحه عماد أبو هاشم.. أيمن الورداني حكاية قاض تخصص في "صواني المحشي"

فضحه عماد أبو هاشم.. أيمن الورداني حكاية قاض تخصص في "صواني المحشي"

التضامن تستعين بـ90% من خريجي الدبلومات المهنية للعمل بـ"علاج الإدمان"

التضامن تستعين بـ90% من خريجي الدبلومات المهنية للعمل بـ"علاج الإدمان"

مكرم لـ" الوطن": ننظر في طلبات ترخيص وسائل إعلام جديدة الأسبوع المقبل

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في ذكرى وفاته.. 7 معلومات عن البطريرك الـ99 للكنيسة القبطية

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شهود عيان بحريق "وكالة البلح": تفادينا كارثة كانت ستقضي على المنطقة

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