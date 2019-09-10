افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر، جناح الكلية المشارك في المعرض الدولي الـ 32 لأفريقيا والشرق الأوسط.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بجناح الكلية، معربًا عن سعادته وفخره بمستوى مشاريع التخرج والأبحاث المتميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس المشاركين بالمعرض، والتي تعود بالنفع على المجتمع وتسهم بشكل كبير في تقدم وبناء الوطن. من جانبه، أكد الدكتور سمير حافظ، حرص الكلية على المشاركة في هذا الحدث الدولي الكبير والذي وصل هذا العام إلى رقم 32 مما يؤكد ويعكس ريادة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن جناح الكلية يتضمن مشاريع تخرج متميزة في شتى المجالات العلمية والعملية، مشيرا إلى أن أهم ما يميز مشاريع الكلية، أنها صادرة عن كلية فريدة من نوعها وليس لها نظير في الجامعات المصرية الأخرى ولا في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف عميد الكلية أن من أهم المشاريع التي احتضنها جناح الكلية بالمعرض، مشروع الفرز الآلي بالحجم، ومشروع جهاز قياس استهلاك الوقود في الجرار، مشروع مسجل بيانات الطقس، طارد حشرات بالموجات فوق الصوتية يعمل بالطاقة الشمسية، تنظيف الألواح الشمسية آليًا، ومشروع قياس الاهتزازات إلكترونيًا.

وذكر أن من أهم المشاريع، مشروع وحدة ري آلي، غرفة تفريغ هواء، وحدة متنقلة لإنتاج الغاز الحيوي "البيوجاز"، وحدة استنبات الشعير آليًا، نموذج خط إنتاج آلي، جهاز آلي للفرز اللوني، نموذج إلكتروني لجهاز مبسط للشد، محطة أرصاد، وعاء قياس التبخر، موضحًا أن هذه المشاريع تمت تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.