اكتشف العاملين بمشروع الصرف الصحي بقرية كوم أشقاو مركز طما بسوهاج، عن مجموعة من الأحجار الأثرية المتراصة أثناء عمليات الحفر، وتبين من المعاينة من قبل المتخصصين في الأثار بالمحافظة أن الاكتشاف عبارة عن سور لمعبد يرجع للعصر الروماني.

وتبين من الفحص أن السور مكون من مجموعة من الأحجار المتراصة بعرض 2 متر و30 سم ولا يوجد عليها أية رسومات ولا زخارف، وجرى إصدار قرار بإيقاف الأعمال في مشروع الصرف الصحي للوصول إلى طبيعة الاكتشاف.

تلقيت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طما بلاغا من العاملين بمشروع الصرف الصحي بقرية كوم أشقاو، بعثورهم على مجموعة من الآثار المتراصة، وانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عصام الليثي، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب عدلي ابو عقيل، رئيس مدينة طما والعميد أحمد شمندي، مأمور مركز طما وضباط شرطة السياحة والآثار، وتمت معاينة الموقع وصدور قرار بإيقاف الأعمال.

وجرى تشكيل لجنة من هيئة الآثار لفحص الواقعة، وتبين أن الأحجار عبارة عن سور لمعبد يرجع للعصر الروماني، وجرى تكليف هيئة الأثار لتكملة الاكتشافات في المنطقة وحرر محضر بالواقعة.