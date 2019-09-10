أصيب 10 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة كبود بالقرب من أحدى الترع على طريق قفط - القصير أمام نجع الحجيري.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا إخطارا يفيد إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة كبوت على طريق قفط - القصير أمام نجع الحجيري.

وأسماء المصابين هم: ابتسام حسن محمود، 13 عاما، وأسماء ناجح محمود، 16 عامًا، وعدلية دسوقي الصغير، 40 عاما، ومحمود ربيع عبدة، 14 عاما، وباسم عبدالله سلامة، 26 عاما، ومصطفي محمد محمود، 23 عامًا، وكريمة عبدة عمران، 29 عامًا، وؤية شادلي عبدة، عام واحد، و خالد خير عيسى، 49 عاما، وسعد محمود علي، 32 عاما، ونقل المصابين إلى مستشفى فقط التعليمي وقنا الجامعي.