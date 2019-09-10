تستعد المدن الجامعية لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى قبل بدء العام الدراسي الجديد، وقررت بعض المدن زيادة المصروفات هذا العام بنسبة تتراوح بين 10 و20%، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

وتستعرض "الوطن" أسعار مصروفات المدن الجامعية بعد الزيادة كالتالي:

جامعة قناة السويس

قال الدكتور طارق راشد رئيس جامعة قناة السويس لـ"الوطن" إن مصروفات المدن الجامعية هذا العام لم تزيد وهي 350 جنيهًا شهريا لكل طالب 150 جنيها للإقامة و200 جنيه للتغذية.

المنوفية

قال الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لـ"الوطن" إن مصروفات المدن الجامعية بلغت 350 جنيها شهريا للطالب.

المنيا

أوضح الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا لـ"الوطن" أن مصروفات المدن الجامعية ستزيد هذا العام لتصل ما بين 320 و370 جنيها شهريا لكل طالب.

أسوان

قال الدكتور أحمد غلاب لـ"الوطن" إنه تم رفع قيمة مصروفات المدن الجامعية هذا العام لتصل 500 جنيه.