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أفراح زملكاوية بالكأس 27

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التضامن تستعين بـ90% من خريجي الدبلومات المهنية للعمل بـ"علاج الإدمان"

التضامن تستعين بـ90% من خريجي الدبلومات المهنية للعمل بـ"علاج الإدمان"

مكرم لـ" الوطن": ننظر في طلبات ترخيص وسائل إعلام جديدة الأسبوع المقبل

مكرم لـ" الوطن": ننظر في طلبات ترخيص وسائل إعلام جديدة الأسبوع المقبل

جدول أعمال برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية

جدول أعمال برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية

مدبولي: لا نقيّد عمل الجمعيات الأهلية.. ندعمها لصالح المصريين

مدبولي: لا نقيّد عمل الجمعيات الأهلية.. ندعمها لصالح المصريين

مسؤول روسي: دخلنا منافسة دولية لبناء محطتي طاقة نووية في السعودية

مسؤول روسي: دخلنا منافسة دولية لبناء محطتي طاقة نووية في السعودية

فيديو.. لقاء عماد أبو هاشم القيادي الإخواني المنشق مع أحمد موسى

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أطفال "الفجالة": شغل بيومية 70 جنيهاً وأدوات مدرسية فى آخر الموسم

أطفال "الفجالة": شغل بيومية 70 جنيهاً وأدوات مدرسية فى آخر الموسم

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شهود عيان بحريق "وكالة البلح": تفادينا كارثة كانت ستقضي على المنطقة

شهود عيان بحريق "وكالة البلح": تفادينا كارثة كانت ستقضي على المنطقة

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