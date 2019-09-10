تنتهي ولاية المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة لبلوغه السن القانوني للإحالة على المعاش، ليحل محله أحد أقدم 7 نواب أعضاء المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة.

وطبقا لقانون الهيئات القضائية الجديد الذي أقره دستور 2019، الذي أعطي لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بين أقدم 7 نواب بالهيئةـ جاء ترتيب أقدم 7 نواب يختار منهم رئيس الجمهورية وفقا للأقدمية، المستشار يسري الشيخ النائب الأول ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، المستشار حسن شلال رئيس محكمة القضاء الإداري، المستشار يحيى خضري نوبي رئيس إدارة التفتيش الفني، المستشار محمد حسام رئيس هيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور خليل رئيس قسم التشريع، والمستشار أحمد عبدالتواب رئيس شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.

ومن المقرر تنظيم حفل تكريم بمجلس الدولة للمستشار أحمد أبوالعزم، الذي تنتهي ولايته السبت المقبل، لاكتمال عطائه ومسيرته القضائية، ويبدأ الرئيس الجديد عمله برئاسة المجلس فور إعلان الرئاسة السم الذي تم اختياره من بين أقدم 7 نواب.