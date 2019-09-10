وجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي بولاق الدكرور وهيئة النظافة، بالدفع بالمعدات اللازمة لسرعة شفط وكسح المياه من شارع 6 أكتوبر نهاية شارع ناهيا بحي بولاق الدكرور ، بعد تلقي محافظة الجيزة شكاوى المواطنين بشأن وجود طفح صرف صحي بالشارع، ما عرقل حركة المواطنين في الشارع.

كما وجّه محافظ الجيزة، حي العمرانية بتركيب أغطية للبالوعات المكشوفة في الشوارع بعد سرقتها، حفاظا على حياه المواطنين، كما تم توريد وتركيب أغطية مطابق بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بقرية العطف وحدة البليدة بمركز ومدينة العياط.