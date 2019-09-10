استقبل اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بمكتبة أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام محمد رئيس اللجنة وبحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح واللواء محمد محمود أنيس السكرتير المساعد وأعضاء مجلس النواب بمطروح.

واستعرض، اليوم، محافظ مطروح عدد من أعمال إعادة تطوير بعض الطرق والشوارع الداخلية ومد البنية التحتية وفتح محاور جديدة كمحور الشهيد مفتاح العشيبى وكورنيش الأبيض الجديد ومحور الريفية جمال عبد الناصر طريق السلوم وغيرها من الطرق والمشروعات الجارى تنفيذها بمدن المحافظة لتيسير حركة السير ووصل المدن والقرى والتجمعات والتى بلغت خلال خطة ٢٠١٨/٢٠١٩ بتنفيذ وتطوير ورفع كفاءة ورصف وإعادة الشيئ لأصله نحو ٧٢٣ كم بجميع أنحاء المحافظة، وجارى تنفيذ الخطة الجديدة ٢٠١٩ /٢٠٢٠ بطول٩٣،٧ كم.

ومن جانبه أكد النائب هشام محمد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن الزيارة تأتى ضمن الجولات الميدانية للجنة على مستوى الجمهورية للوقوف على أرض الواقع بخطط تنفيذالطرق ومعوقات ومشكلات تطويرها بما يعود على تطوير البنية التحتية ويخدم المواطنين وييسر حركة السير، وذلك دعما لخطوات التنمية الشاملة التى تخطوها القيادة السياسية فى جميع نواحى الوطن خاصة فى مجال الطرق وفتح محاور تنمية جديدة ،مشيدا بمشروعات التنمية القومية على أرض مطروح في العلمين والضبعة وميناء النجيلة التجارة الدولى وتطوير منفذ السلوم البرى وغيرها ومن المقرر أن تستمر الزيارة ثلاثة أيام تتفقد فيها اللجنة الطرق فى مختلف مراكز ومدن مطروح.