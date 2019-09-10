أماكن مختلفه لبيع الأقمشة غير وكالة البلح

بعد نجاح قوات الحماية المدينة أمس في السيطرة على حريق وكالة البلح، شبّ في عدد من محلات الأقمشة ببولاق أبوالعلا، تستعرض "الوطن" بعض الأماكن التي تبيع الأقمشة بأنواعها بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

التربيعة "سوق الأزهر"

هي منطقة في محيط بمسجد الغوري، يتوافر بها كثير من الأنواع والخامات ودرجات الألوان المناسبة للملابس العادية أو السهرة.

الموسكي

يتميز شارع الموسكي بوجود جميع أنواع الأقمشة، التي تصلح لتفصيل الملابس أو الملايات أو التنجيد.

شارع حسنين هيكل مدينة نصر

يقع الشارع قرب عباس العقاد، ويضم محلات أقمشة واكسسوار.

ميدان الإسماعلية مصر الجديدة

يضم الكثير من محلات الأقمشة، خاصة المناسبة للسهرات.

ميدان الجامع

يتميز بمحلات بيع الأقمشة، فضلا عن محلات أخرى لبيع مستلزماته كالعراوي والزرارير والسوست والبطانات، وأدوات الخياطة كالماكينات والكربون.