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أفراح زملكاوية بالكأس 27

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"العربية للتصنيع": نسعى لزيادة المكون المحلي في الصناعة لـ40% كحد أدنى

"العربية للتصنيع": نسعى لزيادة المكون المحلي في الصناعة لـ40% كحد أدنى

النقل: آخر عربة قطار نوم دخلت مصر قبل 38 عاما

النقل: آخر عربة قطار نوم دخلت مصر قبل 38 عاما

عرض فيلمي "طفح الكيل" بالهناجر و"دفن كوجو" في الإسكندرية

عرض فيلمي "طفح الكيل" بالهناجر و"دفن كوجو" في الإسكندرية

حملات مكثفة لرفع الإشغالات ضمن خطة تطوير الأحياء في المنيا

حملات مكثفة لرفع الإشغالات ضمن خطة تطوير الأحياء في المنيا

إدارة أبوزنيمة التعليمية تناقش تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد

إدارة أبوزنيمة التعليمية تناقش تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد

لأول مرة.. طلب لـ رشوان بتقنين حقوق الصحفيين ذوي الإعاقة

لأول مرة.. طلب لـ رشوان بتقنين حقوق الصحفيين ذوي الإعاقة

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من مناسبات أبريل لـ"سبتمبر".. المالية تصرف مرتبات موظفي الحكومة مبكرا

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في 3 أيام.. الأعاصير تنشر رائحة الموت بـ6 دول حول العالم

في 3 أيام.. الأعاصير تنشر رائحة الموت بـ6 دول حول العالم

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أطفال "الفجالة": شغل بيومية 70 جنيهاً وأدوات مدرسية فى آخر الموسم

في ذكرى وفاته.. 7 معلومات عن البطريرك الـ99 للكنيسة القبطية

في ذكرى وفاته.. 7 معلومات عن البطريرك الـ99 للكنيسة القبطية

ميادين ومتحف وشعار.. ماذا تبقى من عرابي بعد 138 عاما من ثورته؟

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