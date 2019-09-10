أبدى الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو المجلس السيادي السوداني، تفاؤله بشأن المحادثات التي تجري في جوبا، والتي تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد وللطرفين.

وأضاف دقلو في تصريحات خاصة لقناة "الغد الإخبارية" أنّ المشاورات في جوبا تهدف إلى التوصل والاتفاق على خارطة طريق للسلام مع حركات الكفاح المسلح، وتسير بشكل بناء وجيد، وما يجري في جوبا يؤسس لسلام نهائي وشامل في السودان.

وقال الفريق أول داقلو: "نتمنى أن نصل إلى اتفاق شامل وسلام نهائي خلال شهر واحد فقط بدلًا من 6، ودون سلام لا يتحقق الأمن، وإذا لم يتحقق الأمن لا يوجد استقرار، ودون الاستقرار لا يمكن تحقيق التنمية، وهو ما يعاني منه المواطن السوداني سواء في الشمال أو الجنوب، فنحن شعب واحد تفصلنا حدود فقط".