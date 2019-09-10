أجرى الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، جولة مفاجئة على عدد من مدارس إدارة أبو حمص التعليمية، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذى ينطلق غدا الأربعاء، للصفين الأول والثانى الابتدائي ورياض الأطفال.

وزار وكيل الوزارة، مدرسة الشهيدان عرفان وبركات الابتدائية، وتفقد دورات المياه ومخزن الكتب للتأكد من وصول الكتب للمدرسة، كما تفقد فصول المدرسة التى تضم 3 فصول للصف الأول الابتدائي و3 فصول للصف الثاني، إضافة إلى 4 قاعات رياض أطفال، وأشاد بمستوى النظافة والتشجير والدهانات بالمدرسة والاستعداد الجيد لاستقبال الدراسة وإعداد القوائم والجداول بالفصول، ووجه عبد الله عمارة مدير الإدارة التعليمية، بمنح مديرها متولى صابر بدر، والعاملين بها من هيئة التدريس والعمال، شهادات تقدير على جهودهم بالمدرسة.

كما زار مدرسة الشهيد أبو زيد الابتدائية، وتفقد مخزن الكتب وفصول المدرسة التى تضم 4 فصول للصف الأول الابتدائي و3 للصف الثاني و2 رياض أطفال، وتأكد من أعمال النظافة والصيانة والدهانات بالمدرسة وتجديد العلم، ومدرسة أبو حمص للتعليم الأساسي والتى تضم 6 قاعات لرياض الأطفال و3 فصول للصف الأول و3 فصول للصف الثاني الابتدائي، وتفقد باقى الفصول والمعامل وحجرات الحاسب الآلي ودورات المياه وفناء وحديقة المدرسة.

وفي نهاية جولته، تفقد وكيل الوزارة، مخازن كتب الإدارة التعليمية للتأكد من الالتزم بتوزيع الكتب الواردة للمخازن على جميع مدارس الإدارة، حتى يتسنى تسليهما للطلاب مع أول أيام الدراسة، وأشاد بجاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الدراسة من حيث النظافة وتجديد الأعلام والدهانات وتوزيع الجداول والتشجير، ووجه مديري الإدارات التعليمية بتكثيف الجولات والمرور اليومي على المدارس للتأكد من انتظام الدارسة منذ اليوم الأول للعام الدراسي.