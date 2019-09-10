تنظم وزارة الشباب والرياضة أقوى المعسكرات الصيفية "زهرة مخيمات صيف 2019" والتي تتضمن تنفيذ برامج متعددة الأنشطة للشباب للاستمتاع والاستكشاف والتعلم تحت شعار "مغامرة التعلم"، لكل محبي التجديف والمغامرة خلال الفترة من سبتمبر المقبل إلى نوفمبر المقبل بمحافظات "البحر الأحمر – مرسى مطروح مدينة سيوة – جنوب سيناء – وأسوان بغرب سهيل".

شروط الاشتراك

- مدة الفوج خمسة أيام أربع ليالي.

- رسم الاشتراك: 1000 جنيه من كل مشارك.

- التجمع من أمام وزارة الشباب والرياضة.

- المرحلة السنية: من 14: 25 ويمنع نهائيًا اصطحاب الأطفال والأسر.

للاشتراك: التوجه إلى مقر وزارة الشباب والرياضة الدور الرابع "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بصورة الرقم القومي + صورة شخصية أو شهادة الميلاد لأقل من 16 سنة لتسديد قيمة الاشتراك يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا، ما عدا الجمعة والسبت.

البرامج السياحية للمعسكرات

1- حياة الخلاء "نصب الخيام – طهى خلوي – حفلات سمر – تزحلق رمال" معسكر أسوان وسيوة.

2- نشاط رياضي "القوس والسهم – شد الحبل – العاب القوى- كرة طائرة وسلة".

3- أنشطة بحرية "سباحة – تجديف – شراع – كياك – صيد سمك" جميع المعسكرات ماعدا سيوة.

4- نشاط فني "غناء فردى – موسيقى – استكشاف".

5- نشاط ثقافي "شعر – القاء- أبحاث – مسابقات ثقافية".

6- "مهارات حياتية - تدريب على القيادة – استثمار الوقت – التعامل مع الآخر – أنشطة الاتصال – أنشطة المحاكاة".