في الوقت الذي هدأ فيه طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة بعد تتويج مجهودهم بالالتحاق بكليات القمة أو ما اختاروه، كان محمد هاني شحاتة، من نجع حمادي، في دوامة من الإحباط، رغم حصوله على 99.5% إلا أن اللجنة الطبية لجامعة جنوب الوادي، قررت منعه من الالتحاق بكلية الطب بسبب إعاقته، ليتلقى اتصالا من وزير التعليم العالي أمس، يبلغه أنه تم قبوله.

"ماتخافش، محدش هيقدر ياخد مكانك"، كانت تلك هي كلمات وزير التعليم العالي لـ"أحمد" كي يعلن له قبوله بالدراسة في كلية الطب بجامعة جنوب الوادي فرع قنا، لتتبدل أحواله من الإحباط والصدمة إلى الفرحة والأمل، خلال 24 ساعة فقط.

يحكي ابن نجع حمادي لـ"الوطن" أنه لم يتوقع مثل هذا التحرك السريع "الوزير اتصل بي بنفسه بعد 24 ساعة فقط من رفضي للكلية وقالي ده رقمي الشخصي وكلمني لو حد قالك حاجة لما تروح الجامعة تقدم ورقك ورئيس الجامعة استقبلني بنفسه".

أحمد هاني: رئيس الجامعة استقبلني واعتذر عن تعنت اللجنة الطبية

بين مقابلة وحفاوة واعتذار كان استقبال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي لـ أحمد هاني، في مكتبه صباح اليوم، حيث استقبله واستقبل والده قبل بداية استكمال إجراءات الالتحاق بالكلية، وأعرب الغرباوي عن أسفه لما واجه الطالب من تعنت لبعض أطباء اللجنة الطبية، "رئيس الجامعة قالي آسف وحقك مش هيضيع ومحدش هيقدر يكلمك.. مكتبي مفتوح لك في أي وقت".

ومنذ 10 أيام بدأت إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد، لذلك ذهب أحمد ببطاقة ترشيحه للالتحاق بكلية طب جنوب الوادي، دون أن يفكر للحظة أن ولادته، بدون إصبع إبهام في يده اليمنى بالإضافة لكونها قصيرة، قد يمنعه أن يكمل حلمه في الالتحاق بكلية الطب وخصوصا بعد مجهود كبير في الاستذكار "كنت بذاكر في المادة 5 كتب".

وبعد العرض على أكثر من لجنة وعمل أشعة جاء قرار الرفض من اللجنة الطبية للمعاقين "الدكتور قالي تقدر تشيل دورقين بتوع معامل وقولت له هاتهم علشان تشوف وأجرب قدامك"، ليكون رد الطبيب صادما "ماينفعش أقبلك في الكلية وبعد 3 سنين أقولك أطلع إنت فشلت".

إحساس بالخيبة نال من الشاب إلى حد أنه عندما عاد للمنزل طلب من أخيه الملتحق بالثانوية العامة بعدم المذاكرة فالحلم لن يتحقق عندما تحصل على شروطه "أنا جبت 99.5% ومادخلتش هيذاكر هو ليه"، لكن ذلك سرعان ما اختفى، حيث كرَّس والده يوم رفضه من كلية الطب في الاتصال بكل ذوي الشأن ولم يهدأ حتى جاءت مكالمة الوزير كي تحمل الأمل والحلم "فرحت جدا وحسيت إن حقي رجع والحمد لله هشوف مستقبلي زي ما حلمت بيه".