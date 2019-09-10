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أفراح زملكاوية بالكأس 27

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جرائم التعذيب وانتهاكات النظام القطري أمام المحاكم الدولية

جرائم التعذيب وانتهاكات النظام القطري أمام المحاكم الدولية

آبل تكشف النقاب عن الجيل السابع من آيباد.. وخصومات في السعر للطلاب

آبل تكشف النقاب عن الجيل السابع من آيباد.. وخصومات في السعر للطلاب

من الزراعة لجني الثمار.. مبادرة "Go Green" لزراعة الأشجار بجامعة طنطا

من الزراعة لجني الثمار.. مبادرة "Go Green" لزراعة الأشجار بجامعة طنطا

رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل الطالب صاحب أزمة الكشف الطبي

رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل الطالب صاحب أزمة الكشف الطبي

"اللي سعره يغلى منشتريهوش".. شعار المواطنين أمام أدوات المدارس الباهظة

"اللي سعره يغلى منشتريهوش".. شعار المواطنين أمام أدوات المدارس الباهظة

عشراوي: إعلان نتنياهو ضم جور الأردن "مدمر لكل فرص السلام"

عشراوي: إعلان نتنياهو ضم جور الأردن "مدمر لكل فرص السلام"

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من مناسبات أبريل لـ"سبتمبر".. المالية تصرف مرتبات موظفي الحكومة مبكرا

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"السبلايز".. شاغل الأمهات والآباء: زي شوار العروسة

في 3 أيام.. الأعاصير تنشر رائحة الموت بـ6 دول حول العالم

في 3 أيام.. الأعاصير تنشر رائحة الموت بـ6 دول حول العالم

أطفال "الفجالة": شغل بيومية 70 جنيهاً وأدوات مدرسية فى آخر الموسم

أطفال "الفجالة": شغل بيومية 70 جنيهاً وأدوات مدرسية فى آخر الموسم

في ذكرى وفاته.. 7 معلومات عن البطريرك الـ99 للكنيسة القبطية

في ذكرى وفاته.. 7 معلومات عن البطريرك الـ99 للكنيسة القبطية

ميادين ومتحف وشعار.. ماذا تبقى من عرابي بعد 138 عاما من ثورته؟

ميادين ومتحف وشعار.. ماذا تبقى من عرابي بعد 138 عاما من ثورته؟

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