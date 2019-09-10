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أفراح زملكاوية بالكأس 27

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وفاة "كريم الخواجة" داخل قسم الوراق.. والتحقيقات: لا توجد شبهة جنائية

وفاة "كريم الخواجة" داخل قسم الوراق.. والتحقيقات: لا توجد شبهة جنائية

جلسة ساخنة لـ"برلمان طلائع الأزهر" فى "النواب"بحضور الحكومة

جلسة ساخنة لـ"برلمان طلائع الأزهر" فى "النواب"بحضور الحكومة

جامعة المنصورة تفوز بمسابقة التصميم العمراني لحرم جامعة الزقازيق

جامعة المنصورة تفوز بمسابقة التصميم العمراني لحرم جامعة الزقازيق

أكيد مش برئ بجد.. كيف احتفل النجوم بعيد ميلاد أكرم حسني؟

أكيد مش برئ بجد.. كيف احتفل النجوم بعيد ميلاد أكرم حسني؟

بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بالوحدات القروية في كوم حمادة

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سؤال وجواب عن تفاصيل استبدال "الفان" بـ التوك توك ومصير السائقين

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة يالقاهرة وحار جنوبا

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة يالقاهرة وحار جنوبا

من مناسبات أبريل لـ"سبتمبر".. المالية تصرف مرتبات موظفي الحكومة مبكرا

من مناسبات أبريل لـ"سبتمبر".. المالية تصرف مرتبات موظفي الحكومة مبكرا

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