قررت نيابة المرج، بإشراف المستشار أحمد عزالدين، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش اللفظى والجسدى بـ4 فتيات فى المرج، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها فى الواقعة، وبسؤال المتهم «م. ط»، 24 سنة، قال: «كنت بهزر معاهم بكلمتين عشان حلوين، وكنت واقف مع أصحابى على ناصية الشارع، وبقول كلام هزار كتير، بس ماكنتش متوقع إن الموضوع حيوصل للمحاضر والاتهام بالتحرش».

وقالت الفتيات اللاتى تعرّضن للتحرش إن المتهم اعتاد على مضايقتهن وتوجيه ألفاظ جنسية إليهن كلما شاهد أياً منهن تسير فى الشارع الذى يقف على ناصيته بشكل مستمر.

وقال والد إحدى الفتيات، تُدعى «ن. م»، إن المتهم تحرش بنجلته لفظياً وجسدياً، وعندما تحدّث معه فوجئ به يحاول الاعتداء عليه بمطواة أمام الجيران، مضيفاً: «طلب المتهم منى التصالح والتنازل عن المحضر، لكننى تمسكت بحقى أمام القانون».