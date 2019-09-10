قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان قد يتوصلا إلى اتفاق واضح يبرم بين البلدين.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء" والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن هناك بندين أساسيين في الاتفاق أهمهما انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مع بقاء قوة محدودة في إطار 8 الآف جندي، موضحا أنه وبالأمس تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاستمرار في حرب الفضاء دون توقف.

وأكد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ذهبت إلى أفغانستان خصيصا بعد أحداث برجي التجارة العالمي للحصول على قائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وهو الأمر الذي لم يحدث في بداية الغزو حتى تبادلت الهجمات والعمليات بين الجهتين وأصبحت "طالبان" قوة كبيرة مستعدة إلى الأبد للدخول في حرب عصابات ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه ليس من المستبعد أن يصبح عدو الأمس هو المفاوض ويقع التفاوض بين أمريكا وأفغانستان تحت إدارة دونالد ترامب والانتهاء إلى الاتفاق فيما بينهم.