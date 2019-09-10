طلب المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، مدير التفتيش القضائي، من مجلس القضاء الأعلى، عودته للعمل بمحكمة استئناف القاهرة.

وكان المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، قد تقدم إلى مجلس القضاء الأعلى في وقت لاحق، يطلب الموافقة على إنهاء عمله بالنيابة العامة كنائب عام مساعد مدير التفتيش القضائي، وعودته للقضاء رئيسا للآستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.

يأتي ذلك قبل انتهاء ولاية النائب العام المستشار نبيل صادق بأيام معدودة، وترقب اختيار رئيس الجمهورية نائبًا عامًا لمدة 4 سنوات مقبلة.

ويُعد سليمان أحد أبرز قيادات النيابة العامة في السنوات الأخيرة، وشارك في التحقيق في عدد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأي العام، ومنها مرافعته التاريخية في القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن".

وتولى سليمان بجانب المستشار مصطفى خاطر، التحقيق في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي صدر فيها حكم نهائي و بات بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن المؤبد؛ لإدانتهما بقتل المطربة اللبنانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.