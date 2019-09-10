وفاة طفلة وإصابة آخرين من أسرة واحدة إثر حادث تصادم في الغردقة

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب اثنان آخران، جميعهم من أسرة واحدة إثر حادث اصطدام موتوسيكل بسيارة ربع نقل بطريق المطار بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة.

تلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بالبحرالأحمر، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ربع نقل، وعلى الفور جرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة الأم ونجلها ووفاة طفلة، جميعهم من أسرة واحدة.

ونقلت الجثة والمصايبن إلى مستشفى الغردقة العام لإجراء الإسعافات اللازمة.

وأفاد مصدر طبي بأن حالة الأم خطيرة بينما إصابة الطفل بإصابات خفيفة وتم عمل الإسعافات الأولية وجار عمل اللازم.

وأكد مصدر أمني القبض على سائق السيارة ربع نقل المتسببة في الحادث عقب فراره من موقع الحادث مباشرة، وجار التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.