وصلوا إلى 50 قتيلا.. ارتفاع عدد ضحايا الإعصار دوريان

قال كارل سميث المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ الوطنية، في جزر الباهاما، إن عدد قتلى الإعصار دوريان الذي ضرب جزر الباهاما الأسبوع الماضي ارتفع إلى 50 قتيلا.

وأضاف "سميث" للصحفيين، أن معظم الضحايا في جزيرة أباكو الكبرى، حيث كان العدد السابق للقتلى 45، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز".

ومن المتوقع أن يتزايد عدد القتلى مع انتشال مزيد من الجثث من تحت أنقاض حي تعرض للدمار في مدينة مارش هاربور، وهو ما أوضحه "سميث"، حسبما توقع أفراد الإنقاذ والمسؤولين.

الإعصار دوريان، ضرب جزر الباهاما مصحوبا برياح بلغت سرعتها 320 كيلومترا في الساعة، ما يعني أنه أحد أقوى الأعاصير التي شهدتها منطقة الكاريبي.