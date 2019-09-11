شهدت مدارس قرى ومراكز محافظة الغربية، اليوم، انطلاق سير فعاليات العام الدراسي الجديد لسنة 2019 -2020، وبدء انتظام الآلاف من الطلاب والطالبات بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي على مستوى الإدارات التعليمية العشرة.

كما انتظمت الدراسة من خلال تدشين سلسلة من الاحتفالات الكرنفالية التي تخللها "تحية العلم " و"النشيد الوطني" وإقامة حفلات ترفيهيه للترحيب باستقبال الطلاب بكافة بمدارس رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة .

في المقابل أصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، توجيهاته إلى، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات النهائية للاستعدادات بدء العام الدراسي وتيسير أي مشكلات أو عقبات تواجه الطلاب والطالبات، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لسنة 2019 – 2020 فضلا عن التواصل مع المواطنين وتيسيرا أي مشكلات محتملة.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة تسليم كافة الكتب الدراسية للطلاب دون التقيد بسداد المصروفات المدرسية، مشيرا بقوله "كل طلاب المدارس أولادنا ولابد من رعايتهم كي يكونوا عماد لبناء مستقبل الوطن".

وأشار، محافظ الغربية، إلى أن المدرسة تشهد طفرة تعليمية فريدة من نوعها من خلال البدء في تشغيل ما يقترب من 27 مدرسة جديدة دخلت ضمن الخطة الجارية للعام الدراسي الحالي، مشيرا أنه رافق رئيس هيئة الأبنية التعليمية لافتتاح 5 مدارس جديدة على مستوى قرى مراكز طنطا وبسيون وكفرالزيات.

كرنفال احتفالية بالطلاب الجدد بالمدارس والبدء اليوم الدراسي بـ"تحيه العلم " و" السلام الوطني "

من ناحية أخرى أعطى، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، تعليماته إلى مديري قطاع التعليم العام والإدارات التعليمية العشرة بالضرورة تشكيل لجان تفتيش على مستوى المدارس للتأكد من جاهزيته والانتهاء من مراحل تسكين الطلاب بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال.

ووكيل التربية والتعليم بالغربية: لجان تفتيش على كافة المدارس للاطمئنان على استقرار الدراسة

وشدد وكيل الوزارة بضرورة تذليل كافة العقبات والمشكلات، التي تواجه أولياء أمور الطلاب، لحل أزماتهم بشكل دوري حفاظا على مستقبل الطلاب الدراسي فضلا عن أهمية، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية للتأكد من سلامة الطلاب والطالبات بالمدارس ومحاسبة المسئولين المتقاعسين عن خدمة الطلاب والطالبات الجدد .

وجدير بالذكر أن بدء انطلاق العام الدراسي الجديد شهد عروض مسرحية وكرنفالية للعرائس وتشغيل أغاني وطنية وأطفال رسمت البهجة والسعادة الغامرة على وجوه أولياء أمور الطالبات والطلاب وذويهم.