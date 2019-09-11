قال الإعلامي أحمد موسى، إنَّ واقعة اقتحام مقرات أمن الدولة كانت "خطة إخوانية"، مشيرًا إلى أنَّ أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية عملوا على حل الجهاز واقتحامه بسبب القضايا الموجودة بداخله ضدهم.

الإعلامي: الإخوان اخترقوا كل الأحزاب

وأضاف "موسى"، خلال تغطية خاصة لفضائية "صدى البلد"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، أنَّ عضو بحركة 6 أبريل الإرهابية اشترك معهم في اقتحام المقرات بعد تدريبه في غزة على يد حركة حماس: "الإخوان كانوا زارعينه في 6 أبريل، زي ما بيخترقوا كل الأحزاب".

وتابع أنَّ هذه قضية "التخابر مع حماس" تعد من أخطر قضايا التخابر، لافتًا إلى أنَّه فتح ملفها في وقت سابق وكشف الكثير عنها، متابعًا "الإخوان لم يكونوا مضطهدين قبل 2011 مثلما يدّعون، بل حصلوا على 88 مقعدًا بمجلس الشعب، وكانت كل شركاتهم متاحة ولم تتعرض للأذى وكان أعضائها يسافرون من وإلى مصر".

ويأتي على رأس المتهمين في قضية"التخابر مع حماس" ؛ محمد مرسي العياط، خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، ومحمد بديع، ومحمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.